Köln (SID) - Die Green Bay Packers haben in der amerikanischen Football-Profiliga NFL auch ihr zwölftes Saisonspiel gewonnen und gemeinsam mit den San Francisco 49ers vorzeitig das Play-off-Ticket gebucht. Die New England Patriots waren derweil auch ohne den am Knöchel verletzten deutschen Profi Sebastian Vollmer erfolgreich.

Titelverteidiger Green Bay gewann durch ein spätes Fieldgoal von Kicker Mason Crosby mit 38:35 bei den New York Giants und bleibt ungeschlagen. Saisonübergreifend hat der viermalige Super-Bowl-Gewinner sogar 18 Spiele in Serie gewonnen. Den Sieg in der NFC North hatten die Packers allerdings erst sicher, nachdem die Detroit Lions mit 17:31 gegen die New Orleans Saints verloren hatten.

San Francisco gewann 26:0 gegen den ehemaligen Super-Bowl-Gewinner St. Louis Rams und entschied die NFC West vier Spieltage vor dem Ende der regulären Saison für sich.

Die Patriots kamen gegen das sieglose Schlusslicht Indianapolis Colts zu einem 31:24-Erfolg und feierten den neunten Sieg im zwölften Spiel. Dabei lagen die Patriots bereits vor dem Schlussviertel mit 31:3 in Führung.

Packers-Quarterback Aaron Rodgers war nach dem schwer erkämpften Sieg zufrieden, sieht den Sprung in die K.o.-Runde aber nur als Anfang. "Das war der erste Schritt", sagte der Spielmacher und zählte danach auch die restlichen Punkte von seiner Liste auf: "Schaffe es in die Play-offs, gewinne die Division, hol dir ein Freilos für die erste Runde, sichere das Heimrecht und bleib ungeschlagen."