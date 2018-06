Köln (SID) - Mercedes sieht das geplante Einsparungsprogramm in der Formel 1 durch den Ausstieg von Ferrari und Red Bull aus der Team-Vereinigung FOTA nicht in Gefahr. "Wir haben ein Schlagloch getroffen, aber die Arbeit an einer Lösung in dieser Sache wird weitergehen", sagte Mercedes-Geschäftsführer Nick Fry.

Sportchef Norbert Haug unterstrich die Wichtigkeit der Teamvereinigung, der zurzeit nur neun von zwölf Rennställen angehören. HRT hatte sich bereits im Januar zurückgezogen. "Die FOTA ist unverzichtbar. Unsere Zielsetzungen sind sehr wichtig", sagte Haug.

Ferrari und der Weltmeister-Rennstall Red Bull hatten am vergangenen Freitag ihren FOTA-Austritt bekannt gegeben. Hintergrund ist das immer wieder diskutierte Einsparungsprogramm in der Königsklasse. Dadurch sollen die Kosten der Teams in einem bestimmten Rahmen gehalten werden.

Die FOTA war im Jahr 2008 gegründet worden, um bei Fragen zum Reglement und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammenzuarbeiten.