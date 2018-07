Berlin (dpa) - Joseph Blatter hat vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Einführung des Profi-Schiedsrichters gefordert und hält eine Torkamera als Hilfsmittel schon zur Saison 2012/13 für möglich.

Der Präsident des Weltverbandes FIFA kündigte in einem Interview der «Bild»-Zeitung an, dass bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien nur noch Profi-Schiedsrichter berücksichtigt werden. Damit setzt er den DFB massiv unter Druck - die international tätigen Referees aus Deutschland sind derzeit noch berufstätig.

«Das ist ein Problem, dass man in Deutschland anpacken muss. Die Italiener, Franzosen, Engländer - sie alle machen es richtig. Es kann nicht sein, dass Schiedsrichter einen Tag nach dem Spiel wieder an ihren Schreibtisch müssen. Sie brauchen Sicherheit, feste Profi-Verträge. Außerdem werden sie so von den Fans und Spielern auch mehr respektiert», sagte Blatter, der die Referees einem «viel zu hohen Druck» ausgesetzt sieht.

Zugleich sprach sich der Schweizer dafür aus, die Arbeit der Schiedsrichter mit technischen Hilfsmitteln zu unterstützen. «Mindestens eines dieser Hilfsmittel muss man jetzt zulassen - und das ist die Torkamera. Es gibt inzwischen Systeme, die Genauigkeit, Schnelligkeit und das Unkomplizierte vereinen. Wir sind so weit, um diese Technik zu nutzen», erklärte Blatter. Das International Football Association Board (IFAB) werde im März 2012 in London über das Hilfsmittel abstimmen. «Wenn die finale Entscheidung getroffen wird, kann es ab der Saison 2012/13 eingesetzt werden.»

Interview auf bild.de