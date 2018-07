Duisburg (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat die Herbstmeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Zum Abschluss der Hinrunde feierte die Fortuna einen 2:0-Sieg beim MSV Duisburg und verlängerte ihre Erfolgsserie auf 24 Ligaspiele in Serie ohne Niederlage. Die Tore für Düsseldorf erzielten Jens Langeneke per Foulelfmeter und Sascha Rösler. Düsseldorf sammelte mit 41 Punkten so viele Hinrunden-Zähler wie noch keine Mannschaft seit Einführung der Drei-Punkte-Regel.

