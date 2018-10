Thousand Oaks (dpa) - Nach dem letzten Putt stieß Tiger Woods einen lauten Jubelschrei aus, dann winkte er mit einem befreiten Lächeln im Gesicht den tobenden Fans zu. Mit dem ersten Turniersieg seit über zwei Jahren hat sich die ehemalige Nummer 1 der Golf-Welt aus der Versenkung zurückgemeldet.

«Es fühlt sich großartig an. Das ist ein Traumtag», meinte der 35-jährige Amerikaner nach seinem Erfolg bei der World Golf Challenge im kalifornischen Thousand Oaks. Mit einem Schlag Rückstand war Woods auf die Schlussrunde gegangen. Nach wechselnder Führung lag er zwei Löcher vor Ultimo immer noch knapp hinter Masters-Sieger Zach Johnson. Dank zweier Birdies zog er mit insgesamt 278 Schlägen dann aber noch an seinem Landsmann (279) vorbei und kassierte 1,2 Millionen Dollar Siegprämie, die er an seine Stiftung spendet. «Ich war sehr nervös. Jetzt genieße ich es, endlich wieder als Turniersieger zu sprechen», sagte Woods.

Letztmals hatte er am 15. November 2009 bei den Australien Open gewonnen. Danach war sein Leben - sowohl privat als auch auf dem Golfplatz - aus den Fugen geraten. Wegen zahlreicher Affären, die nach einem Unfall des Golfstars öffentlich geworden waren, ging seine Ehe zu Bruch. Sponsoren wandten sich von ihm ab, Woods selbst zog sich mehr als 20 Wochen vom Sport zurück.

Nach seinem Comeback konnte er nie wieder an die alte Leistungsstärke anknüpfen, auch weil ihm eine hartnäckige Knieverletzung zu schaffen machte. In 26 Turnieren hatte er stets das Nachsehen gehabt - bis zu diesem magischen Sonntag, an dem er das dramatische Duell mit Johnson für sich entschied. «Ich glaube, ich habe nach dem letzten Putt geschrien. So genau weiß ich das nicht mehr. Ich habe dann geguckt und die Leute jubeln gesehen», schilderte Woods den Moment des Sieges.

Zweimal war er zuvor nahe dran gewesen. «Es war meine dritte Chance, ein Turnier zu gewinnen. Und dieses Mal habe ich es geschafft», sagte Woods erleichtert. «Es ist nicht so einfach, ein Golfturnier zu gewinnen. Natürlich gab es Zeiten, in denen mir das in Serie gelungen ist. Aber jetzt ist es nicht mehr selbstverständlich für mich», meinte er.

Dank des 83. Turniersieges seiner Karriere schob sich Woods in der Weltrangliste vom 52. auf den 21. Platz vor. Viel wichtiger war ihm jedoch die Erkenntnis: «Es hat wieder Spaß gemacht.» Den will er mit in das neue Jahr nehmen. Seinen Saisonstart hat er für Ende Januar in Abu Dhabi geplant.

Spielstatistik auf PGA-Internetseite