Köln (SID) - Der Deutsche Handballbund (DHB) bewirbt sich um die Ausrichtung der Frauen-Weltmeisterschaft 2017. Das bestätigte DHB-Präsident Ulrich Strombach am ersten WM-Wochenende in Santos/Brasilien, das für die deutsche Mannschaft mit dem Erfolg gegen Olympiasieger Norwegen (31:28) und der knappen Niederlage gegen Geheimfavorit Montenegro (24:25) zufriedenstellend verlief. "Der Weltverband will den Frauenhandball weiter popularisieren. Den Gedanken greifen wir auf, denn wir fühlen uns dieser Sache verpflichtet", sagte Strombach: "Auch für eine Frauen-WM haben wir in Deutschland großartige Voraussetzungen."

Strombach wird dem Rat des Weltverbandes IHF am 15. Dezember in Sao Paulo die deutsche Bewerbung präsentieren. Über diese soll dann auch unmittelbar entschieden werden. IHF-Präsident Hassan Moustafa hat bereits signalisiert, dass künftig nicht nur die Weltmeisterschaften der Männer, sondern auch die der Frauen mit jeweils 1,2 Millionen Dollar unterstützt werden. WM-Gastgeber 2013 ist Serbien, 2015 findet das Turnier in Dänemark statt.