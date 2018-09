Bonn (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den afghanischen Präsidenten Hamid Karsai aufgefordert, den Kampf gegen Drogenhandel und Korruption voranzubringen. Gleichzeitig mahnte sie in ihrer Rede auf der Afghanistan-Konferenz in Bonn weitere Anstrengungen im politischen Versöhnungsprozess mit den Taliban an. Deutschland könne dabei helfen, sagte Merkel vor den etwa 1000 Delegierten. Außenminister Guido Westerwelle versprach Afghanistan deutsche Hilfe bis mindestens 2024. Karsai sagte, sein Land brauche nach 2014 noch mindestens zehn weitere Jahre internationale Hilfe.

