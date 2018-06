Stolzenau (dpa) - Ein Mann hat in Stolzenau in Niedersachsen seine 13-Jährige Tochter erschossen. Ein Zeuge hörte am Nachmittag Schüsse und rief die Polizei, die das tote Mädchen fand. Die Polizei geht davon aus, dass der 35 Jahre alte Vater der Täter ist. Er flüchtete und ist noch nicht gefasst worden.

