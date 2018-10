Berlin (dpa) - Gestern Abend hatte die SPD die umfassendste Parteireform der vergangenen 20 Jahre beschlossen - heute stellt sich SPD-Chef Sigmar Gabriel beim Bundesparteitag der Wiederwahl. Vor zwei Jahren war er in Dresden mit 94,2 Prozent zum Nachfolger von Franz Müntefering gewählt worden. Mit einem starken Wahlergebnis und einer guten Rede könnte Gabriel seine innerparteiliche Position stärken. Auch die Entscheidung über den geeigneten Kanzlerkandidaten wird am Rande diskutiert. Gehandelt werden Ex- Finanzminister Peer Steinbrück, Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier und auch Gabriel.

