Berlin (dpa) - Durch einen Schulterschluss mit Gewerkschaften, Kirchen, Selbstständigen und Handwerkern will die SPD 2013 die Macht auf Bundesebene zurückerobern. Die Mitte in Deutschland und die Mitte in Europa sei wieder Mitte links, sagte Gabriel in Berlin beim SPD-Bundesparteitag. Laut SPD-Kontrollkommission sollen für den Wahlkampf 2013 rund 22,3 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Gabriel kündigte einen strikten Europakurs an, so wie es Altkanzler Helmut Schmidt in seiner eindrucksvollen europapolitischen Analyse gefordert hatte.

