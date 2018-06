Mosbach (dpa) - Im sogenannten Haussklavin-Prozess hat das Landgericht ein Ehepaar aus Haßmersheim wegen Geiselnahme zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der 51 Jahre alte Mann erhielt eine Strafe von acht Jahren und zehn Monaten. Seine 46 Jahre alte Ehefrau wurde zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Das Gericht in Mosbach in Baden-Württemberg sah es als erwiesen an, dass das Paar eine heute 21-Jährige rund neun Monate gegen ihren Willen festgehalten, misshandelt und gedemütigt hatte. Die Angeklagten hatten zuvor ein Teilgeständnis abgelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.