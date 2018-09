Durban (dpa) - Deutschland ist für sein Bemühen, verstärkt alternative Energiequellen zu nutzen, mit dem «Gigaton Award» ausgezeichnet worden. Ein Vertreter des Umweltministeriums in Berlin nahm den Preis am Samstagabend in Durban entgegen.

Deutschland setzte sich nach Angaben der Veranstalter gegen China und die USA durch, die ebenfalls für die Auszeichnung erwogen worden waren.

Gigaton ist eine von Nichtregierungsorganisationen und privaten Stiftern getragene Einrichtung. Der ehemalige Präsident Costa Ricas, Jose Maria Figueres, lobte als einer der Vorsitzenden Deutschlands internationale Führungsrolle bei der Begrenzung des CO2-Ausstoßes. Alternative Energien seien nicht nur gut für Klima und Umwelt, sondern auch zum Schaffen von Arbeitsplätzen.