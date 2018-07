Offenbach (dpa) - Heute bleibt es windig, im Süden lassen Wind und Regen vormittags nach. Sonst ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wechselnd, zeitweise stark bewölkt mit wiederholten Schauern, die teils auch als Schneeregen oder Graupel fallen.

In den Gipfellagen der Mittelgebirge geht der Regen in Schnee über. Die Temperaturen bewegen sich meist zwischen 4 und 8, im Süden erreichen sie noch einmal bis zu 11 Grad.

In der Nacht zum Dienstag lässt der Wind weiter nach. Vor allem nach Osten hin und im Bergland sind noch Sturmböen, vereinzelt auch orkanartige Böen möglich. Bis in mittlere Lagen geht der Regen in Schnee über. Es kühlt sich auf +3 bis -2 Grad ab.