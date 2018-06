Zürich (SID) - Die mit Spannung erwartete Öffnung der ISL-Akte, die auch FIFA-Präsident Joseph S. Blatter belasten könnte, verzögert sich. Wie der Schweizer am Mittwoch erklärte, wird die so genannte ISL-Einstellungsverfügung nicht wie ursprünglich angekündigt am 17. Dezember der Öffentlichkeit präsentiert.

Der Boss des Fußball-Weltverbandes teilte mit, eine der beteiligten Parteien habe rechtliche Schritte gegen die Veröffentlichung der ISL-Dokumente eingeleitet. Der Schriftsatz dokumentiert die Umstände, die 2001 zur Pleite der früheren FIFA-Vermarktungsagentur ISL geführt haben. Außerdem soll sie die Namen von bestochenen Personen enthalten. Die ISL hatte systematisch Bestechungsgelder, insgesamt angeblich mehrere hundert Millionen Euro, an Funktionäre gezahlt und war völlig überschuldet in Konkurs gegangen.

In den Skandal soll auch Joao Havelange (Brasilien) verwickelt gewesen sein. Blatters Vorgänger als FIFA-Präsident soll ISL während seiner Amtszeit lukrative WM-Verträge verschafft und über Tarnfirmen hohe Summen kassiert haben, in einem Fall im Jahr 1997 1,5 Millionen Franken (1,2 Millionen Euro). Die Akten könnten in diesem Zusammenhang auch belastendes Material über Blatter, der damals Generalsekretär der FIFA war, enthalten.

"Die FIFA hat in den letzten Wochen mit ihren Anwälten und ihrem Rechtsteam intensiv gearbeitet, um die ISL-Akte bei der nächsten Sitzung des FIFA-Exekutivkomitees am 17. Dezember 2011 in Japan veröffentlichen zu können." Für diesen Schritt habe er die volle Unterstützung der FIFA-Exekutive erhalten.

Dann folgte Blatters Einschränkung: "Mir wurde nun gesagt, dass es angesichts des Widerstands einer Drittpartei gegen eine solche Offenlegung mehr Zeit brauche, um die bestehenden rechtlichen Hürden zu überwinden." Diese Entwicklung erfordere wiederum eine eingehende rechtliche Analyse, die die Veröffentlichung der Akte verzögern wird. "Dies ändert jedoch nichts an meiner Absicht. Ich bin weiterhin entschlossen, die Akte so bald wie möglich zu veröffentlichen."