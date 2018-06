Donezk (Ukraine) (SID) - Die ukrainische Stadt Donezk fürchtet sich nach der Auslosung der Gruppenspiele bei der Fußball-EM 2012 vor englischen Hooligans. "Wir müssen es englischen Ultras unmöglich machen, in die Ukraine zu kommen", erklärte Bezirkspräsident Andrej Schischazki und forderte sogar bei Zweifelsfällen ein hartes Durchgreifen: "Mir ist es lieber, man würde uns irgendwann mangelnde Offenheit vorwerfen, als dass es zu irgendwelchen Zwischenfällen kommt."

England wird in Donezk zu zwei brisanten Gruppenspielen antreten, am 11. Juni gegen Frankreich zum Auftakt der Gruppe D und zum Abschluss am 19. Juni gegen die Gastgeber. Sollten die Briten sich als Zweiter fürs Viertelfinale qualifizieren, würden sie auch dieses und ein mögliches Halbfinale in Donezk bestreiten.