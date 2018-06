Düsseldorf (dpa) - Mitten im Weihnachtsgeschäft schockiert der größte deutsche Handelskonzern Metro die Börse mit einer Gewinnwarnung.

Vor dem Hintergrund der zunehmend spürbaren Folgen der Schuldenkrise und des schwach angelaufenen Weihnachtsgeschäftes schraubte das Unternehmen am Dienstag seine Erwartungen bei Umsatz und Gewinn für 2011 herunter.

Sollte sich die Entwicklung so fortsetzen, gehe Metro davon aus, dass sowohl die Erlöse wie auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern leicht unterhalb des Vorjahresniveaus von 76,3 Milliarden beziehungsweise 2,4 Milliarden Euro liegen werde, teilte Metro mit. Die Nachricht ließ die Aktie bis zum Nachmittag um rund 10 Prozent abstürzen. Das Unternehmen war damit neben RWE der größte Tagesverlierer im DAX.

Noch bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang November war der Handelsriese, hinter der französischen Carrefour und der britischen Tesco die Nummer drei in Europa, davon ausgegangen, dass das Geschäft am Jahresende durch die schwache Entwicklung im Vorjahr übertroffen werden könne. «Der Start ins Weihnachtsgeschäft blieb bisher aber deutlich hinter den Vorjahreswerten zurück», erklärte der scheidende Vorstandschef Eckhard Cordes. In vielen Ländern Europas seien die Kunden infolge der sich verschärfenden Schuldenkrise, hoher Arbeitslosigkeit und der beschlossenen Sparprogramme stark verunsichert. Die Kaufzurückhaltung spüre Metro über alle Verkaufslinien hinweg, betonte Cordes.

Keine Auswirkungen hätte die Revision der Jahresprognosen auf den derzeit laufenden Verkaufprozess des Kaufhof, hieß es weiter. An der Übernahme des traditionsreichen Warenhausgeschäftes sind unter anderem die österreichische Immobiliengruppe Signa und der Karstadt-Eigentümer Nicolas Berggruen interessiert. Signa-Chef René Benko habe der Metro inzwischen ein bindendes Angebot unterbreitet, sagte Konzernsprecher Michael Inacker.

Aber man befinde sich auch mit Berggruen in Gesprächen. Zur konkreten Höhe der Offerte von Benko wollte er sich nicht äußern und sagte nur, dass die Metro das Warenhausgeschäft nicht unter Wert verkaufen werde. Vorstandschef Cordes hatte den Kaufhof bereits vor knapp vier Jahren auf die Verkaufsliste gesetzt.

Von den Einbußen im Weihnachtsgeschäft sind laut Metro, die weltweit mehr als 280 000 Mitarbeiter beschäftigt und in 33 Ländern tätigt ist, vor allem Produkte der Unterhaltungselektronik und aus dem Textilbereich betroffen. Genauere Aussagen zur Entwicklung einzelner Sparten wie Galeria Kaufhof oder der Media-Saturn wurden nicht gemacht. Auch wollte sich Metro nicht dazu äußern, ob sich die jetzt angepassten Prognosen auf die Dividende auswirken werden.

«Wir wollten möglichst früh Transparenz und Klarheit für die Märkte schaffen», begründete Inacker den Schritt, schon zum jetzigen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit zu gehen. Das Unternehmen sei vorsichtig geworden, auch wenn in den kommenden zwei bis drei Wochen noch positive Faktoren hinzukommen könnten. Doch die Sparmaßnahmen in Europa machten sich zunehmend beim Verbraucher bemerkbar. Nur die Türkei und Russland hielten dagegen, könnten aber die anderen Länder nicht «rausreißen», hieß es. Cordes betonte: «Wir werden jetzt mit vollem Einsatz alles daran setzen, ein Jahresergebnis auf dem hohen Niveau des Vorjahres zu erwirtschaften».

Pressemeldung Metro