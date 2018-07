Berlin (dpa) - Deutschland und Afghanistan wollen ihre Zusammenarbeit über 2014 hinaus in einem bilateralen Partnerschaftsabkommen regeln. Das kündigten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der afghanische Präsident Hamid Karsai in Berlin an.

Merkel nannte als Schwerpunkte eines solchen Abkommens das Training der afghanischen Sicherheitskräfte, die Berufsausbildung und die Erschließung der Rohstoffe des Landes.

Bei einem Arbeitsfrühstück sprachen Merkel und Karsai über den deutschen Militäreinsatz am Hindukusch und internationale Unterstützung über 2014 hinaus. Bis dahin wollen die Nato-Kampftruppen Afghanistan verlassen haben. «Deutschland fühlt sich für das Schicksal Afghanistans verantwortlich», sagte Merkel.

Die Kanzlerin hatte auf der Afghanistan-Konferenz in Bonn von Karsai einen entschlossenen Kampf gegen Drogenhandel und Korruption gefordert und weitere Anstrengungen im politischen Versöhnungsprozess mit den Taliban angemahnt.

Nach seinem Treffen mit der Kanzlerin wird Karsai von Bundespräsident Christian Wulff im Schloss Bellevue mit militärischen Ehren empfangen.