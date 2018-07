Kabul (dpa) - Einer der schwersten Anschläge in Afghanistan hat möglicherweise eine weit größere Dimension: Eine pakistanische Terrorgruppe bekannte sich zu dem Selbstmordattentat auf schiitische Gläubige in Kabul mit fast 60 Toten. Auch zu einem zweiten Anschlag in Masar-i-Scharif mit vier Toten bekannte sie sich. Der Gruppe werden Kontakte zu Al-Kaida und den Taliban nachgesagt. Die Organisation wird für Dutzende Anschläge in Pakistan verantwortlich gemacht - Übergriffe auf Afghanistan waren bisher nicht bekannt.

