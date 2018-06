Kabul (dpa) - Ein Selbstmordattentäter hat sich in der afghanischen Hauptstadt Kabul inmitten schiitischer Muslime in die Luft gesprengt und dabei nach Augenzeugenberichten mindestens 20 Menschen mit in den Tod gerissen. Eine offizielle Bestätigung gab es für die Opferzahl zunächst nicht.

Der Angriff galt einer Zusammenkunft Hunderter Schiiten anlässlich des Aschura-Festes im Stadtzentrum von Kabul, wie Polizeisprecherin Hashmat Stanikzai mitteilte. «Wir gehen von zahlreichen Opfern aus.» Weitere Einzelheiten wurden bislang nicht bekannt.

Mit dem Aschura-Fest gedenken schiitische Muslime ihres Märtyrers Hussein, eines Enkels des Propheten Mohammed.