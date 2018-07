Manila (dpa) - Wenn die Wirtschaft in Europa und den USA im Zuge von Euro- und Schuldenkrise einbricht, bekommen das auch die aufstrebenden Länder Asiens deutlich zu spüren. Zu diesem Schluss kommt die Asiatische Entwicklungsbank in ihrer halbjährlichen Asien-Analyse. Sie reduzierte ihre Wachstumsprognose für die Region für das kommende Jahr von 7,5 auf 7,2 Prozent. In diesem Jahr rechnet sie aber weiter mit 7,5 Prozent Wachstum.

