London (SID) - Weltrekordlerin Paula Radcliffe wird 2012 in London als erste Britin zum dritten Mal an einem Olympia-Marathon teilnehmen. Die 37-Jährige wurde am Dienstag ebenso wie Mara Yamauchi sowie Scott Overall bei den Männern nominiert. Für Radcliffe ist es bereits die fünfte Teilnahme an Olympischen Spielen. Ihre 2003 beim London-Marathon erzielte Bestzeit steht bei 2:15:25 Stunden.

1996 in Atlanta und 2000 in Sydney war Ex-Weltmeisterin Paula Radcliffe über 5000 bzw. 10.000 m gestartet, 2004 in Athen und 2008 in Peking jeweils über die 42,195-km-Distanz. Ihr Traum von einer Olympiamedaille blieb aber bislang unerfüllt.