London (dpa) - Adele (23) eilt von Erfolg zu Erfolg: Die britische Soul-Sängerin hat in Großbritannien jetzt einen neuen Rekord aufgestellt. Ihr Album «21» wurde 3,4 Millionen Mal verkauft und ist damit auf der Insel das bestverkaufte Album des 21. Jahrhunderts, berichtet die BBC.

Die Top-Position hatte bis dahin Amy Winehouse mit «Back To Black» inne. Das Album ging 3,3 Millionen Mal über die Ladentische. Der Erfolg beschränkt sich aber nicht allein auf Großbritannien: «21» ist laut BBC weltweit das meistverkaufte Album dieses Jahres.

Dieser Erfolg brachte der Ausnahmesängerin, die sich momentan von einer Stimmbandoperation erholt, in der letzten Woche sechs Grammy-Nominierungen ein. Ihr Dank gilt vor allem ihren Fans: «Ich habe das Album aufgenommen und ihr habt das daraus gemacht, was es geworden ist», schrieb Adele kürzlich in ihrem Blog.