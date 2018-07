Steinbrück redet auf SPD-Parteitag

Berlin (dpa) - Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück will heute auf dem SPD-Bundesparteitag in Berlin für eine Steuerpolitik mit Maß werben. Er bringt den Leitantrag zum Thema Wirtschaft und Finanzen ein. Vorgesehen ist im Falle eines SPD-Sieges bei der Bundestagswahl 2013 eine Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 49 Prozent. Die Parteilinke will eine noch höhere Steuerbelastung für Gutverdiener durchsetzen. Gestern war SPD-Chef Sigmar Gabriel von den Delegierten mit 91,6 Prozent im Amt bestätigt worden. Er machte deutlich, dass die SPD bei der nächsten Bundestagswahl eine Neuauflage von Rot-Grün anstrebe.

Empfang für Karsai im Kanzleramt und Schloss Bellevue

Berlin (dpa) - Der afghanische Präsident Hamid Karsai kommt heute mit Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Christian Wulff in Berlin zusammen. Merkel empfängt ihn um 09.00 Uhr im Kanzleramt, Wulff um 10.30 Uhr mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue. Gestern hatte sich Karsai bei der Afghanistan-Konferenz in Bonn für die Zusage ausländischer Hilfe über 2014 hinaus bedankt und von einer gewaltigen Hoffnung für sein Land gesprochen. Die Nato-Kampftruppen wollen 2014 Afghanistan verlassen. Danach soll es aber weitere Unterstützung unter anderem bei der Ausbildung von Sicherheitskräften und der Entwicklungszusammenarbeit geben.

«Bild»: Afghanischer Geheimdienst in Anschlag verwickelt

Berlin (dpa) - Der afghanische Geheimdienst NDS hat nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung offenbar mit den Aufständischen kooperiert, die im Juni einen Schützenpanzer der Bundeswehr in Nordafghanistan in die Luft gesprengt haben. Bei dem Anschlag waren ein deutscher Soldat getötet und fünf weitere verletzt worden. Laut einem Ermittlungsbericht der Bundeswehr sei der Anschlag von der Gruppe eines Kommandeurs der Aufständischen durchgeführt worden, der vom afghanischen Geheimdienst unterstützt worden sei. Die Verbindung sei Bundeswehr und Verteidigungsministerium bekanntgewesen.

Große Proteste gegen Wahlausgang in Russland

Moskau (dpa) - In Russland haben Tausende Menschen gegen die von Fälschungsvorwürfen überschattete Parlamentswahl protestiert. Allein in Moskau sind nach Angaben der Behörden mindestens 300 Menschen festgenommen worden, als sie nach einer genehmigten Demonstration unerlaubt weitermarschieren und einen Polizeikordon durchbrechen wollten. Unter den Festgenommenen seien der bekannte Blogger Alexej Nawalny und der Oppositionspolitiker Ilja Jaschin, hieß es. Ihnen drohen wegen angeblichen Widerstandes gegen die Polizei 15 Tage Arrest.

Belgischer König ernennt neuen Premierminister

Brüssel (dpa) - Eineinhalb Jahre nach der Parlamentswahl hat Belgien wieder einen regulären Premierminister. König Albert II. ernannte den französischsprachigen Sozialisten Elio Di Rupo am Abend zum neuen Regierungschef. Der Palast veröffentlichte zudem die Liste der zwölf künftigen Minister. Sie werden heute vereidigt. Am Kabinettstisch sitzen künftig Sozialisten, Liberale und Christdemokraten. Jede Gruppierung hat jeweils eine französisch- und eine flämischsprachige Partei.

Krisengipfel muss über Serbiens EU-Kandidatur entscheiden

Brüssel (dpa) - Die EU-Staats- und Regierungschefs müssen Ende der Woche bei ihrem Gipfeltreffen über die EU-Kandidatur Serbiens entscheiden. Das kündigte der polnische Europaminister Mikolaj Dowgielewicz am späten Abend an. Der Vorschlag der EU-Kommission, Serbien den Anwärterstatus zu geben, sei insgesamt positiv aufgenommen worden. Bisher tritt vor allem Deutschland auf die Bremse. Ein weiteres Gipfelthema ist Montenegro. Das Land ist bereits Kandidat für einen späteren EU-Beitritt und wartet nun auf grünes Licht für den Beginn der Verhandlungen.