Jerusalem (Israel) (SID) - Radprofi Alberto Contador hat an seinem 29. Geburtstag die Jerusalem-Rundfahrt gewonnen. Das Rennen an altehrwürdiger Stätte durch die berühmte Altstadt führte am Dienstag über zehn Runden mit einer Gesamtdistanz von 28 Kilometern. Der dreimalige Tour-Sieger aus Spanien nahm im Rahmen des Trainingslagers seines Teams Saxo Bank an dem kurzen Rennen teil.

Für Contador war der Start in Jerusalem eine gelungene Abwechslung. Der Madrilene erwartet derzeit die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS im Zusammenhang mit seiner positiven Dopingprobe während der Tour 2010. Ein Urteil hat der CAS für Anfang 2012 angekündigt.

Contador war im Juli 2010 positiv auf das verbotene Anabolikum Clenbuterol getestet worden. Weil der spanische Verband RFEC ihn aber von jeglicher Schuld freigesprochen hatte, brachten die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA und der Radsport-Weltverband UCI den Fall vor den CAS. Bei einem Schuldspruch würde Contador nicht nur für zwei Jahre gesperrt, sondern bekäme auch seinen Tour-Sieg von 2010 aberkannt.