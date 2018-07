Auckland (SID) - Hockey-Olympiasieger Deutschland hat bei der Champions Trophy in Neuseeland nach dem 3:3 (2:0) im abschließenden Gruppenspiel gegen Südkorea das Halbfinale verpasst und spielt nur um die Plätze fünf bis acht. Bundestrainer Markus Weise bezeichnete die Qualität des Spiels als "grausam".

Deutschland war durch Treffer von Florian Fuchs (31.) und Kapitän Jan-Marco Montag (34.) mit 2:0 in Führung gegangen, verlor aber nach der Pause völlig den Faden und geriet zwischenzeitlich mit 2:3 in Rückstand. Tobias Mantania verhinderte mit seinem Tor zum 3:3 in der 67. Minute wenigstens noch eine Niederlage.

Nach dem 2:1 gegen Gastgeber Neuseeland zum Auftakt des Turniers hatte die deutsche Mannschaft ihren Rhythmus verloren und das zweite Gruppenspiel gegen den Erzrivalen Niederlande mit 2:3 verloren. Da sich Neuseeland und die Niederlande am letzten Gruppenspieltag ebenfalls mit einem 3:3 trennten, belegten die Gastgeber aufgrund des besseren Torverhältnisses in der Tabelle der Gruppe B hinter den Niederlanden und vor Deutschland den dritten Platz. In der Gruppe A qualifizierten sich Australien und Spanien für das Halbfinale.

Mit elf Turniersiegen ist Australien bei der Champions Trophy Rekordchampion vor Deutschland, das insgesamt neunmal - zuletzt 2007 in Kuala Lumpur (Malaysia) - triumphierte.