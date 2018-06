NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Dienstag knapp über 1,34 US-Dollar stabilisiert. In New York wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,3411 Dollar gehandelt. Bereits im europäischen Nachmittagshandel hatte sich der Euro erholt, nachdem er am Montag im späten US-Handel rund einen Cent an Wert verloren hatte. Standard & Poor's hatte die Bewertungen von 15 Euro-Ländern unter verschärfte Beobachtung gestellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,3394 (Montag: 1,3442) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,7466 (0,7439) Euro gekostet.

Dass sich der Euro am Dienstag vergleichsweise stabil gehalten hat, erklärten Experten damit, dass der Schritt der Ratingagentur über kurz oder lang unvermeidbar gewesen sei. "Die Aktion der Agentur reflektiert die Tatsache, dass die Euro-Länder die Grenze nachhaltiger Staatsschulden schon länger überschritten haben", sagte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater in Frankfurt. Auch die Ankündigung der Ratingagentur, die Anleihen des Krisenfonds EFSF ebenfalls auf eine Abwertung zu prüfen, beeinflusste den Kurs der Währung am Dienstag nicht nachhaltig.