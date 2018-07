Moskau (SID) - Die deutschen Curling-Herren haben bei den Europameisterschaften in Russland am Dienstag gleich zwei Niederlagen kassiert und müssen damit ernsthaft um die WM-Qualifikation bangen. Das Hamburger Team um die Skips John Jahr und Felix Schulze unterlag zunächst Tschechien mit 4:7, ehe am Abend ein 6:8 gegen Spitzenreiter Dänemark folgte. Dies war die dritte Niederlage in Folge, nachdem die deutsche Mannschaft bei ihrem Traumstart die ersten vier Begegnungen gewonnen hatte.

Mit vier Siegen aus sieben Partien belegt Deutschland gleichauf mit Schottland und dem Olympiazweiten Norwegen den dritten Platz. Um sich ein Ticket für die WM vom 31. März bis 8. April 2012 in Basel zu sichern, müsste das Team mindestens Platz sieben erreichen. In den letzten beiden Spielen sind am Mittwoch Lettland (9.00 Uhr) und die Schweiz (17.00) die Gegner. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle hinter Deutschland.

Die Frauen um die siebenmalige Europameisterin Andrea Schöpp gewannen unterdessen ihr siebtes Spiel gegen Norwegen mit 8:4 und liegen gemeinsam mit Gastgeber Russland auf dem geteilten vierten Platz. Die Halbfinalteilnahme ist weiterhin aus eigener Kraft möglich. Den Weltmeisterinnen aus Riessersee, die vier Spiele gewonnen und drei verloren haben, reicht ein achter Platz zur Qualifikation für die WM 2012 (17. bis 25. März) im kanadischen Lethbridge.