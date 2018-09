Oslo (SID) - Ski-Rennfahrer Stefan Luitz hat beim Riesenslalom im norwegischen Trysil den ersten Europacup-Sieg seiner Karriere gefeiert. Der 19-Jährige aus Bolsterlang, der bereits drei Weltcup-Rennen bestritten hat, lag klar vor den deutlich älteren Italienern Roberto Nani und Adam Peraudo. Bereits am Vortag hatte Luitz an gleicher Stelle Platz drei belegt und war damit erstmals aufs Podium gefahren. Der Europacup ist unter dem Weltcup die "2. Liga" des alpinen Ski-Sports. Letzter deutscher Sieger war dort Felix Neureuther (Partenkirchen) am 9. März 2010 beim Slalom in Kranjska Gora.