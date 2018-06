Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki und seine Dallas Mavericks starten mit einem Heimspiel-Doppelpack zu Weihnachten in die neue Saison der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA.

Nachdem die Liga bereits in der vergangenen Woche das Auftaktmatch am 25. Dezember zwischen den Texanern und Vizemeister Miami Heat bekanntgegeben hatte, wurde nun der komplette NBA-Spielplan veröffentlicht. Einen Tag nach der Neuauflage des Finalduells gegen Miami empfängt Champion Dallas am 26. Dezember die Denver Nuggets. Zudem gastieren die Mavericks 2011 noch bei den Oklahoma City Thunder (29. Dezember) und haben tags darauf die Toronto Raptors zu Gast.

Wegen des monatelangen Arbeitskampfes zwischen den Teambesitzern und den Profis umfasst die reguläre Saison diesmal nur 66 und nicht wie gewohnt 82 Spiele pro Mannschaft. Die Vorrunde endet am 26. April, zwei Tage später beginnen die Playoffs. Aufgrund des engen Zeitplans muss jedes Team mindestens einmal drei Partien binnen drei Tagen austragen. Dallas spielt seinen Dreierpack vom 8. bis zum 10. März in Phoenix, Sacramento und Golden State.

An diesem Freitag sollen alle 30 Teams in die auf 16 Tage verkürzte Vorbereitungsphase starten. Zuvor muss jedoch noch der neue Arbeitstarifvertrag von den Eignern und der Spielergewerkschaft NBPA unterzeichnet werden. Dies gilt als Formsache. Beide Seiten hatten sich bereits am 26. November auf eine «vorläufige Vereinbarung» geeinigt.

Spielplan auf Mavericks-Internetseite