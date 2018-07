Pittsburgh (SID) - Eishockey-Superstar Sidney Crosby muss rund zwei Wochen nach seinem Comeback bereits wieder pausieren. Nach einem Zusammenstoß im Spiel gegen die Boston Bruins am Montag setzt der Kanadier als Vorsichtsmaßnahme zwei Spiele aus. Damit verpasst Crosby die Auswärtsspiele bei den Philadelphia Flyers (Donnerstag) und den New York Islanders (Samstag). Der Kapitän der "Pens" hatte erst am 21. November sein Comeback nach zehnmonatiger Zwangspause in Folge zweier schwerer Gehirnerschütterungen gefeiert.

"Sidney musste am Montag gegen Boston einen harten Schlag einstecken und fühlte sich nicht hundertprozentig fit", sagte General Manager Ray Shero. Ein Arztbesuch habe zwar keine besorgniserregende Diagnose geliefert, trotzdem wolle man den Superstar schonen.