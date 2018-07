Athen (dpa) - Das Parlament in Athen hat in der Nacht nach fünftägiger Debatte den Haushalt 2012 gebilligt. Noch bevor die Abstimmung beendet war, hatten bereits mehr als 151 Abgeordnete für den Haushalt gestimmt, berichtete das staatliche Fernsehen. Damit sei bereits die absolute Mehrheit erreicht worden. Das Parlament in Athen hat 300 Sitze.

