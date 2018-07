Cottbus (SID) - Fußball-Zweitligist Energie Cottbus muss zum Rückrundenstart am Sonntag bei Dynamo Dresden auf Stammtorhüter Thorsten Kirschbaum verzichten. Beim 24-Jährigen wurde am Mittwoch ein Muskelfaserriss im Hüftbereich festgestellt. Kirschbaum absolvierte in dieser Saison alle 17 Partien.