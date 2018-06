Rostock (dpa) - Der Einspruch des abstiegsbedrohten Zweitligisten FC Hansa Rostock gegen einen Antrag des DFB-Kontrollausschusses, ein Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu bestreiten, ist abgeschmettert worden. Hansa wurde für Ausschreitungen in der Partie gegen den FC St. Pauli belangt.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte die Hansestädter im Einzelrichter-Verfahren und folgte damit dem Antrag des vorgeschalteten DFB-Gremiums.

Ob Hansa eine zweite Stellungnahme einfordert ist noch unklar. Der Verein hat dafür bis zum 8. Dezember Zeit. Der Club müsste das nächste Heimspiel am 18. Dezember gegen Dynamo Dresden unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestreiten, wenn das Urteil rechtskräftig werden würde. Das brächte finanzielle Einbußen in sechsstelliger Höhe für die Rostocker, für alle Beteiligten aber auch weniger Aufregung. Die zurückliegenden Vergleiche zwischen den beiden ehemaligen DDR-Oberligisten waren wiederholt von Auseinandersetzungen rivalisierender Fans begleitet.

Die exemplarische Höhe des beantragten Strafmaßes ergab sich laut DFB aus der Tatsache, dass die Rostocker in dieser Saison für Verfehlungen ihrer Anhänger bereits einmal zur Rechenschaft gezogen worden waren. Nach Ausschreitungen im Spiel bei Eintracht Frankfurt musste Hansa zwei Auswärtsspiele ohne eigene Fans bestreiten und jeweils 25 000 Euro Schadenersatz an die betroffenen Vereine Erzgebirge Aue und Fortuna Düsseldorf zahlen.

Die Rostocker hatten gegen den Antrag des Kontrollausschusses in erster Instanz fristgerecht Einspruch eingelegt. Das geforderte Strafmaß sei «unverhältnismäßig und nicht zweckdienlich», sagte Hansas Vorstandsvorsitzender Bernd Hofmann. Mit einem «Geisterspiel» würden die Ursachen der kriminellen Handlungen weder bekämpft noch gelöst, betonte der 42-Jährige.

Das Duell der beiden Nordclubs stand am 19. November kurz vor dem Abbruch, nachdem im Hamburger Fanblock bengalische Feuer abgebrannt worden waren. Rostocker Anhänger schossen daraufhin Leuchtraketen in den Gästeblock. Nach Spielschluss gab es erneut Ausschreitungen. Hansa Rostock sprach in dem Zusammenhang bisher weit über 50 bundesweite Stadionverbote aus. Insgesamt sind gegen über 70 Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Auch der FC St. Pauli wurde wegen der Vorkommnisse zu einer Geldstrafe von 8000 Euro verurteilt. Laut DFB-Mitteilung wurde das Strafmaß gegenüber dem ursprünglichen Antrag des Kontrollausschusses auf eine Strafe in Höhe von 20 000 Euro reduziert, da neues Beweismaterial nachgewiesen habe, dass keine diskriminierenden Rufe der Gäste-Fans vorlagen.