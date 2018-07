Köln (SID) - Stürmer Milivoje Novakovic ist beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der Torjäger, der seit dem 1. Oktober beim Auswärtsspiel in Berlin nicht mehr zum Einsatz kam, absolvierte nach seiner Muskelverletzung im Hüft-Oberschenkelbereich am Mittwoch neben Koordinationsübungen auch erste Einheiten am Ball.

"Gott sei Dank war keine Operation notwendig. Ich fühle mich gut", sagte Novakovic. Für Trainer Stale Solbakken sind exakte Prognosen für ein Comeback des Slowenen aber noch zu gewagt. "Ich spreche nicht über eine Rückkehr von Nova bei einem bestimmten Spiel. Wichtig für den Verein und für ihn ist es, dass es im Moment in die richtige Richtung geht", sagte Solbakken.

Novakovic hat in dieser Saison sieben Spiele für den FC absolviert. Dabei erzielte der 32-Jährige zwei Tore.