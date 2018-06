Berlin (dpa) - Der Bund muss dank der günstigen Konjunktur- und Beschäftigungsentwicklung in diesem Jahr weniger neue Schulden machen als bisher erwartet. Die Neuverschuldung werde 2011 aller Voraussicht nach unter 20 Milliarden Euro liegen, sagten die Haushaltspolitiker der Koalition, Norbert Barthle von der CDU und Otto Fricke von der FDP. Zuletzt war für dieses Jahr mit einer Nettokreditaufnahme von 22 Milliarden Euro gerechnet worden. Ursprünglich waren sogar 48,4 Milliarden Euro an neuen Schulden veranschlagt. Einer der Gründe sind weniger Zuschüsse an die Bundesagentur für Arbeit.

