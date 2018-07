Berlin (dpa) - Wer sein Benutzerkonto bei einem sozialen Online-Netzwerk oder einer anderen Internet-Plattform löschen will, hat es nach Ansicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (VZBV) oft zu schwer.

VZBV-Chef Gerd Billen forderte daher am Mittwoch Änderungen im Telemediengesetz. «Es besteht bereits jetzt dringender Handlungsbedarf», sagte er am Mittwoch in Berlin. Innen- und Verbraucherministerium dürften nicht auf EU-Richtlinien warten.

In einer repräsentativen Befragung im Auftrag des VZBV kam heraus, dass die Hälfte aller Nutzer, die schon mal ein Konto bei einer Internet-Plattform löschen wollten, Schwierigkeiten hatten, die Löschfunktion zu finden. Die Marktforscher von Aris hatten für die Studie rund 1500 Nutzer ab 14 Jahren befragt. In einer exemplarischen Untersuchung von 19 Plattformen stellten die Verbraucherschützer zudem fest, dass vier davon ihren Nutzern gar keine Möglichkeit anboten, das Konto zu löschen.

