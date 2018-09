Kabul (dpa) - Der afghanische Präsident Hamid Karsai hat seine Europareise wegen der Anschläge gegen schiitische Muslime abgebrochen und ist nach Kabul zurückgekehrt. Nach der Afghanistan-Konferenz in Bonn und einem Kurzbesuch in Berlin wollte Karsai eigentlich zu einem Treffen mit Premierminister David Cameron nach London weiterreisen. Bei dem Selbstmordanschlag während des Aschura-Festes waren in der Altstadt von Kabul gestern fast 60 Menschen getötet und etwa 130 verletzt worden. Zu den Taten hatte sich die aus Pakistan operierende sunnitische Extremistengruppe Lashkar-e-Jhangvi al-Alami bekannt.

