Minden (dpa/lnw) - Nach den Todesschüssen auf ein 13-Jähriges Mädchen hat die Polizei erfolglos ein Mehrfamilienhaus in Minden durchsucht. Der tatverdächtige Vater konnte dort nicht gefasst werden. «Wir haben ihn in dem Haus nicht gefunden», sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur dpa.

Der 35 Jahre alte Iraker ist seit Montag auf der Flucht. Er hatte die Realschülerin am Montag vor den Augen der Mutter und anderer Zeugen auf einer Straße in Stolzenau mit mehreren Schüssen getötet. Hintergrund der Tat soll ein seit langem andauernder Familienstreit sein. In der Nähe des Gebäudes in der Mindener Innenstadt, das durchsucht wurde, war durch einen Zufall das Fluchtfahrzeug des Mannes entdeckt worden.

In dem Mehrfamilienhaus sollen auch mehrere Menschen leben, die wie der tatverdächtige Vater der jesidischen Glaubensgemeinschaft angehören. Die Polizei hatte auch deswegen vermutet, dass sich der 35-Jährige dort versteckt hielt.

Bei der Suche nach dem Mann waren nach Polizeiangaben auch Mantrailer-Hunde im Einsatz. Sie hatten die Beamten am Dienstag vom Fluchtfahrzeug des Mannes zu dem Haus geführt, das durchsucht wurde.