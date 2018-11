Neu Delhi (dpa) - Die Formel 1 kehrt nun doch im nächsten Jahr in die USA zurück. Nach wochenlangem Wirrwarr segnete der Motorsport-Weltrat des Internationalen Automobilverbandes den Rennkalender für 2012 ab: Mit dem Großen Preis der USA am 18. November im texanischen Austin.

«Der Kalender ist unverändert», zitierte die Nachrichtenagentur «Reuters» einen FIA-Angehören nach der Sitzung in Neu Delhi. Demnach konnte sich Chefvermarkter Bernie Ecclestone mit den Streckenverantwortlichen des Circuit of the Americas doch noch einigen. 2007 hatte zuletzt ein Formel-1-Rennen in den USA (Indianapolis) stattgefunden.

Auch das in diesem Jahr wegen der politischen Unruhen zweimal abgesagte Bahrain-Rennen bleibt im Kalender für 2012. Demnach wird die WM erstmals in 20 Grand Prix ausgefahren. Der Heppenheimer Sebastian Vettel kann dabei seinen dritten Titel in Serie mit Red Bull einfahren.