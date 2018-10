Aus für Dortmund - Bayer verpasst Rang eins

Dortmund/Genk (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund ist in der Vorrunde der Champions League ausgeschieden. Der BVB verlor am Dienstag daheim trotz einer 2:0-Führung noch 2:3 gegen Olympique Marseille und belegte in der Gruppe F nur den letzten Platz. Damit spielen die Dortmunder auch nicht in der zweitklassigen Europa League weiter. Der schon für das Achtelfinale qualifizierte Vizemeister Bayer Leverkusen verpasste am letzten Gruppenspieltag mit einem 1:1 bei KRC Genk den ersten Platz in der Staffel E. Damit droht Bayer im Achtelfinale im Februar ein schwerer Gegner. Weiter kamen neben Marseille auch der FC Chelsea und Zenit St. Petersburg. Damit stehen vor dem letzten Gruppenspieltag am Mittwich zwölf der 16 Achtelfinalisten fest.

Dopfer bei Riesenslalom Siebter - Ligety siegt

Beaver Creek (dpa) - Fritz Dopfer hat beim Riesenslalom in Beaver Creek die zweite Top-Ten-Platzierung seiner Karriere erreicht. Zwei Tage nach dem überraschenden dritten Rang wurde der für den SC Garmisch startende Skirennfahrer am Dienstag in den USA Siebter. Seinen zehnten Weltcup-Sieg feierte Ted Ligety. Der Amerikaner verwies den Österreicher Marcel Hirscher und Kjetil Jansrud aus Norwegen auf die Plätze. An diesem Mittwoch steht in den USA ein Super-G der Damen an, am Donnerstag ein Herren-Slalom. Dort geht neben Dopfer auch Felix Neureuther an den Start.

ERC Ingolstadt erobert Tabellenspitze der DEL

Berlin (dpa) - Der ERC Ingolstadt hat mit einem Kantersieg bei den Kölnern Haien am Dienstag die Tabellenspitze der Deutschen Eishockey-Liga erobert. Die Ingolstädter demütigten die Gastgeber mit 7:1 und fügten Ex-Bundestrainer Uwe Krupp die höchste Niederlage seit dem Wechsel an die Haie-Bande vor dieser Saison zu. Ingolstadt zog durch den hohen Sieg aufgrund der besseren Tordifferenz an Adler Mannheim vorbei, das spielfrei hatte. Meister Eisbären Berlin verlor daheim trotz 2:0-Führung 2:3 gegen den Tabellen-Vorletzten Hannover Scorpions und liegt sechs Punkte hinter dem Spitzen-Duo.

ALBA verpasst Gruppensieg - Bayern muss bangen

Frankfurt/Main (dpa) - ALBA Berlin hat den vorzeitigen Einzug in die nächste Runde im Basketball-Eurocup verpasst. Die Berliner verloren am Dienstagabend trotz 41:26-Halbzeitführung bei Turow Zgorzelec nach zweimaliger Verlängerung knapp mit 87:91 und kassierten ihre erste Niederlage in der Vorrunde. Ums Weiterkommen bangen muss Bundesliga-Aufsteiger Bayern München. Das 60:72 gegen Spartak St. Petersburg war bereits die dritte Niederlage im vierten Spiel. Zum vierten Mal mussten sich die Skyliners Frankfurt geschlagen geben. Gegen Lokomativ Kuban Krasnodar unterlagen die Hessen mit 58:69 und schieden aus. In der EuroChallenge haben sich die Artland Dragons, die EWE Baskets Oldenburg und die Telekom Baskets Bonn für die nächste Runde qualifiziert.

Wladimir Klitschko verteidigt Kampfabsage

Hamburg (dpa) - Box-Weltmeister Wladimir Klitschko hat die Absage seiner Titelverteidigung gerechtfertigt. Klitschko war Ende vergangener Woche wegen eines Nierensteins operiert worden und äußerte er sich am Dienstag erstmals öffentlich dazu. Er sei in den letzten vier Tagen in der Hölle gewesen, meinte der IBF-, WBO- und WBA-Champion am Dienstag im TV-Sender RTL. Die Schmerzen seien schwer zu beschreiben, fügte der 35 Jahre alte Ukrainer hinzu. Klitschko wollte am kommenden Samstag in Düsseldorf seine Titel gegen den Franzosen Jean-Marc Mormeck verteidigen.

Schweriner SC verliert in Champions League erneut

Schwerin (dpa) - Der deutsche Frauen-Meister Schweriner SC hat auch das zweite Vorrundenspiel in der Volleyball-Champions-League verloren. Das Team von Trainer Teun Buijs unterlag am Dienstagabend beim MC-Carnaghi Villa Cortese aus Italien mit 1:3. Schwerin ist damit Tabellenletzter in der Gruppe A.