Augsburg (dpa) - Der wohl teuerste Teppich der Welt steht im Mittelpunkt eines Schadenersatz-Prozesses am Landgericht Augsburg. Ein Auktionator soll den Wert des Vasenteppichs aus der persischen Provinz Kerman mit 900 Euro viel zu niedrig geschätzt haben.

In der Stadt in Bayern wechselte er zunächst für 19 000 Euro den Besitzer - wenige Monate später erzielte das Stück aus dem 17. Jahrhundert dann in London den Rekordpreis von umgerechnet 7,2 Millionen Euro. Die ehemalige Besitzern verklagte den Augsburger Auktionator, weil sie sich um viel Geld gebracht sieht. Im Prozess sollen zunächst acht Zeugen darüber Aufschluss geben, ob er haftbar gemacht werden kann.

