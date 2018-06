Hamburg (dpa) - «Krieg war schon mein Elternhaus - nur in einem anderem Maßstab», erklärt Sarah (Leslie Malton) ihrem Lebensabschnittspartner Jamie (Thomas Heinze) in deren kargen, aber smarten New Yorker Loft. Mit Chaos und Zerstörung kennt sich die wortgewandte und attraktive Frau aus: Als Fotoreporterin arbeitet sie in Afghanistan.

Und auch privat bewegt sich Sarah, die gerade durch eine Bombendetonation verletzt nach Hause geflogen wurde, auf vermintem Gelände. Beide Aspekte - die Moral journalistischer Kriegsberichterstattung und die Krisen in Geschlechterbeziehungen - verhandelt Donald Margulies in seinem Konversationsstück «Zeitstillstand».

Am Hamburger St. Pauli-Theater hat das im gehobenen Bürgermilieu angesiedelte Werk am Dienstag erfolgreich seine deutschsprachige Erstaufführung gefeiert. Lange applaudierte das Publikum der unterhaltsam-intelligenten Inszenierung des Hausherrn Ulrich Waller mit dem Darsteller-Quartett Malton, Heinze, Rudolf Kowalski und Rosalie Thomass. Für die schwergewichtigen Themen finden die Hamburger Künstler einen passend amerikanisch-lockeren Alltagston. Geistig verwandt wirkt «Time Stands Still» etwa mit Yasmina Rezas sarkastischer Komödie «Der Gott des Gemetzels» (2006), die derzeit in Roman Polanskis Kinoversion weltweit reüssiert.

«Der Adler ist gelandet», sagt der weniger erfolgreiche, traumatisierte Auslands-Textjournalist Jamie, nachdem er die humpelnde, mit Narben versehene Sarah scheinbar sicher auf einem Sessel in ihrer Wohnung untergebracht hat. Doch der häusliche Frieden währt nicht lange. Unterschwellige Konflikte äußern sich bald in Gereiztheit. Die Situation eskaliert, als ein Freund, der Mitfünfziger Richard, mit seiner neuen, blutjungen Freundin Mandy zu Besuch kommt. Die oberflächliche, aber warmherzige Eventmanagerin stellt naive Fragen mit Katalysatorwirkung.

«Sie hätten ihm helfen können», wirft sie der Kriegsfotografin vor, als diese von einem sterbenden Kind erzählt, das sie abgelichtet hat. «Ich sammle Beweise, um sie der Welt zu zeigen», antwortet Sarah, «die Kamera ist dazu da, um das Leben festzuhalten. Nicht, um es zu verändern.» Nicht in erschöpfender Tiefe, aber in Gedanken anstoßender Weise bearbeitet Autor Margulies solche Fragen. Differenziert zeichnet er seine Charaktere anhand deren eigener Wortbeiträge. In Hamburg gelingt es Regie und den sehr präsenten Darstellern, die Theaterbesucher damit gut zwei Stunden lang zu fesseln.

Das Stück war 2009 in Los Angeles uraufgeführt worden. Im vergangenen Jahr lief es unter anderem mit Laura Linney und Christina Ricci erfolgreich am Broadway. Der 1953 geborene Dramatiker, Drehbuchautor und Universitätsprofessor Margulies hatte bereits 2000 für «Dinner With Friends» («Essen mit Freunden») den renommierten Pulitzer-Preis für Theater erhalten.

St. Pauli Theater