FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Mittwoch anfängliche Kursgewinne nicht halten können und ist bis zum Mittag ins Minus gedreht. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Vormittag auf bis zu 1,3450 Dollar gestiegen war, gab sie zuletzt deutlich auf 1,3370 Dollar nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,3394 (Montag: 1,3442) Dollar festgesetzt.

Händler begründeten den Richtungswechsel beim Euro mit der hohen Nervosität vor dem richtungsweisenden EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag. Zum einen nannten sie Meldungen, wonach bislang noch keine gemeinsame Position der europäischen Staaten existiere. Zudem berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg", ein Vorziehen des dauerhaften Rettungsschirms ESM bei Fortbestand des aktuellen Schirms EFSF komme für Deutschland nach wie vor nicht in Betracht. Die "Financial Times Deutschland" (FTD) hatte hingegen berichtet, dass künftig die beiden zwei Sicherungssysteme gleichzeitig greifen könnten.