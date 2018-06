Moskau (dpa) - Nach der Parlamentswahl in Russland gehen die Proteste und die massive Gewalt gegen Demonstranten weiter. Die Polizei nahm mehr als 500 Menschen in Moskau und St. Petersburg vorläufig fest. In Moskau kamen unter anderem der Regierungskritiker und frühere Vize-Regierungschef Boris Nemzow und Oppositionspolitiker sowie Journalisten und Menschenrechtler für Stunden in Polizeigewahrsam. In Moskau gab es nach Angaben der Agentur Interfax mehr als 300 Festnahmen. In St. Petersburg führte die Polizei mehr als 200 Regierungsgegner ab, es gab mehrere Verletzte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.