Leogang (Österreich) (SID) - Einen Tag nach der offiziellen Rücktritts-Ankündigung von Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner hat Biathlon-Bundestrainer Uwe Müssiggang die Entscheidung seiner Top-Athletin noch nicht verdaut. "Wir verlieren mit Lena eine Topathletin, die den Biathleton international geprägt hat. Wir verlieren einen internationalen Superstar", sagte Müssiggang im österreichischen Leogang.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit der Doppel-Olympiasiegerin betonte der 60-Jährige, wie groß die Lücke ist, die von der 24 Jahre alten Wallgauerin im Jahr 2012 hinterlassen wird. "Da wird nicht morgen Ersatz kommen und es ist immer bitter für uns, wenn Topathleten gehen", sagte Müssiggang. Andere Athletinnen müssten die Lücke nun aber füllen.

Neuner hatte am Dienstag auf ihrer Homepage aus privaten Gründen den Rückzug aus dem Leistungssport zum Saisonende bekannt gegeben. Ihre Abschiedstournee beginnt beim Weltcup in Hochfilzen/Österreich am Freitag mit dem Sprintrennen. Der Höhepunkt von Neuners letzter Saison ist die Heim-WM in Ruhpolding (29. Februar bis 11. März 2012).