Maskat (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff ist im Sultanat Oman eingetroffen. Es ist die erste Station eines sechstägigen Besuchs in der Golfregion. In Oman wird Wulff am Nachmittag von Sultan Kabus mit militärischen Ehren in der Hauptstadt Maskat empfangen. Anschließend ist ein Gespräch mit dem omanischen Staatsoberhaupt und Regierungschef geplant. Abends gibt es ein Staatsbankett. In Oman war schon lange kein deutsches Staatsoberhaupt mehr zu Besuch. Zuletzt reiste Richard von Weizsäcker 1993 dorthin.

