Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff ist am Morgen zu einem sechstägigen Besuch in die Golfregion aufgebrochen. Gemeinsam mit seiner Frau Bettina wird er zuerst das Sultanat Oman besuchen. In der Hauptstadt Maskat wird Wulff am Nachmittag von Sultan Kabus mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend ist ein Gespräch mit dem omanischen Staatsoberhaupt und Regierungschef geplant. Wulff hat angekündigt, er wolle die Staatsoberhäupter der Region vor dem Hintergrund der Umbrüche in der arabischen Welt ermutigen, Reformen fortzusetzen und die guten Beziehungen zu Deutschland auszubauen.

