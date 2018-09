Marseille (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel führt in Marseille die letzten Gespräche vor dem EU-Gipfel. Sie will in Brüssel auf EU-Vertragsänderungen bestehen und Länder zur Haushaltsdisziplin zwingen. Vor allem unter kleineren EU-Mitgliedsländern gibt es aber erheblichen Widerstand gegen diesen Plan. Im Kampf gegen drohende Staatspleiten wollen die Europäer Diplomaten zufolge etwa 200 Milliarden Euro an den Internationalen Währungsfonds geben. Die EZB senkte inzwischen ihren Leitzins auf das Rekordtief von 1,0 Prozent.

