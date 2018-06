München (SID) - Franz Beckenbauer sieht in Wolfgang Niersbach als Nachfolger des DFB-Präsidenten Theo Zwanziger die "beste Lösung". Der bisherige DFB-Generalsekretär werde "von allen Seiten akzeptiert und besitzt absolute Fachkompetenz. In den letzten Jahrzehnten hat er sich ein unglaubliches Netzwerk bei den nationalen Verbänden, aber auch bei UEFA und FIFA aufgebaut, wobei ihm seine Sprachgewandtheit sehr zu Gute kommt. Ein wirklich würdiger DFB-Präsident", sagte der Ehrenpräsident von Bayern München auf SID-Anfrage über den designierten Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der "Kaiser" ist mit Niersbach seit Jahren befreundet. Bei der Organisation der WM 2006 in Deutschland arbeiteten beide eng zusammen.