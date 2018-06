Nürnberg (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg kann erst im neuen Jahr wieder auf die verletzten Javier Pinola und Mike Frantz zurückgreifen. Auch Per Nilsson stehe weiterhin nicht zur Verfügung, sagte Club-Trainer Dieter Hecking am Donnerstag. Pinola (Schambeinentzündung), Frantz (Gipsschiene am Sprunggelenk) und Nilsson (Reha nach Achillessehnen-OP) fallen schon länger aus, aber zumindest bei Pinola und Frantz hatte es Hoffnung auf eine schnellere Rückkehr gegeben.

Dafür kann Hecking am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim wieder auf Torjäger Albert Bunjaku zurückgreifen. Der Schweizer steht erstmals seit Ende Oktober wieder im FCN-Kader. "Er hat im Training einen guten Eindruck gemacht", sagte Hecking. Bunjaku hatte nach dem Pokalspiel in Aue über ein Taubheitsgefühl im Bein geklagt und fehlte seitdem.

Der Angreifer wird gegen Hoffenheim zunächst auf der Bank sitzen. Hecking plant zum dritten Mal in Folge mit der gleichen Startformation. "Wir haben eine gute Mischung gefunden", meinte er. Die Mannschaft präsentiere sich stabiler, auch wenn das Ergebnis zuletzt in Hamburg (0:2) nicht so erfreulich gewesen sei. Gegen Hoffenheim fordert Hecking nun, daran anzuknüpfen, "was wir in Hamburg bis zum Fünfmeterraum gut gemacht habe. Wenn wir das noch mit Toren garnieren, wäre das eine runde Sache."